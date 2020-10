Tramonti. Corriere della droga dall’agro: Carabinieri arrestano 25enne

I Carabinieri della Compagnia di Amalfi hanno arrestato un giovane proveniente da Nocera Inferiore per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Le manette sono scattate durante un normale controllo alla circolazione stradale eseguito dai militari della Stazione di Tramonti in località Valico di Chiunzi, vera e propria porta di accesso della Costiera per chi proviene dall’agro-nocerino sarnese. All’alt degli uomini dell’Arma, il ragazzo, alla guida della sua vettura, ha iniziato visibilmente ad agitarsi, come se stesse nascondendo qualcosa: a quel punto il controllo è stato approfondito ed è stata eseguita dagli operanti una perquisizione personale e veicolare, durante la quale, ben occultato nelle parti intime, è stato scovato un panetto di hashish di circa 100grammi addosso all’uomo. A nulla sono valse le giustificazioni addotte, immediatamente è stato dichiarato l’arresto nei suoi confronti e sono state effettuate alcune perquisizioni presso la sua abitazione e Maiori dove si stava recando, con esito negativo. Terminate le formalità di rito, il 25enne è stato riportato al suo domicilio in regime di arresti domiciliari come disposto dalla Procura di Salerno, in attesa della convalida.