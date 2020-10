Coronavirus. Tre dipendenti Ausino positivi, sede chiusa per sanificazione. Ausino Spa comunica che sono stati riscontrati casi di positività al Covid-19 all’interno del proprio personale amministrativo e tecnico. I nominativi delle persone contagiate, tutte asintomatiche, sono stati comunicati all’Autoritá Sanitaria per l’avvio dei protocolli sanitari. Il personale contagiato ed i colleghi con cui è esso venuto a diretto contatto sono in isolamento come da protocollo.

o all’indirizzo PEC protocollo@pec.ausino.it La sede della società verrà temporaneamente chiusa per consentire le attività di sanificazione. È altresì sospeso, fino a nuova comunicazione, lo sportello al pubblico. Tutte le istanze e richieste potranno essere avanzate, oltre che attraverso il portale utenti, attraverso comunicazioni all’indirizzo email ausino@ausino.it o all’indirizzo PEC. Restano, inoltre, operativi i numeri verdi già attivi.