Coronavirus. Sono 45 i casi accertati in Costiera Amalfitana, preoccupazione in attesa dei risultati dei 100 tamponi di Maiori: LA SITUAZIONE.

Dopo la grande mole di lavoro incessante di questa notte, sono arrivati i risultati dei 164 tamponi effettuati a Minori. Da questi, si evince un solo positivo residente effettivamente a Minori, ragion per cui è stato avviato il tracciamento relativo ad altri positivi residenti in paesi limitrofi in correlazione con cittadini di Minori.

Da quegli stessi tamponi, è risultato positivo anche un cittadino di Maiori. E, proprio a Maiori, intanto i cittadini attendono con ansia anche i risultati dello screening effettuato al porto turistico lo scorso giovedì.

Vista la positività anche di un cittadino di Conca dei Marini, l’Amministrazione Comunale sta organizzando uno screening di prevenzione Covid-19 riservato alla cittadinanza, per il quale è necessario prenotarsi entro le ore 12.00 di martedì 27 ottobre telefonando al n. 089831301 (interno 4).

Inoltre, ai tamponi già effettuati, vanno ad aggiungersi quelli di Scala, dove, intorno alle ore 13.30, si è concluso il primo giorno di tamponi dedicato ai bambini ed ai genitori della Scuola dell’ Infanzia di Scala ed al personale docente e non docente. Ne sono stati effettuati circa 125, di cui si attende l’esito nei prossimi giorni.

Attualmente, in Costiera Amalfitana, dunque i casi accertati sono 45, così distribuiti:

Amalfi: 2 positivi

Atrani: 0 positivi

Cetara: 5 positivi

Conca dei Marini: 1 positivo (in attesa dell’organizzazione dello screening)

Furore: 1 positivo

Maiori: 9 positivi

Minori: 14 positivi

Positano: 2 positivi

Praiano: 1 positivo

Ravello: 1 positivo

Scala: 1 positivo (in attesa dei risultati dei 125 tamponi effettuati questa mattina)

Tramonti: 1 positivo

Vietri sul Mare: 7 positivi