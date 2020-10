Coronavirus. Quattro nuovi casi di positività a Cetara. A darne la notizia è stato direttamente il sindaco di Cetara, Fortunato Della Monica, tramite un post pubblicato su Facebook che riportiamo di seguito:

Buongiorno a tutti, purtroppo da ieri pomeriggio a Cetara abbiamo 4 nuovi casi di positività, si tratta dei coniugi A.G. e M.I., di F.G. e di C.A.

La situazione a Cetara è delicata ed urge adottare ulteriori restrizioni per frenare la corsa del contagio. Per me, Vs Sindaco, la priorità è difendere la salute, la serenità e il benessere della mia Cetara ed in quest’ottica, con determinazione e responsabilità, a breve adotterò misure stringenti per il bene di tutti.

Continuiamo ad indossare la mascherina, rispettare il distanziamento cercando di evitare spostamenti e contatti non necessari.

Con equilibrio, senso di responsabilità e qualche sacrificio, potremmo intravedere il contagio lontano da noi.

Forza Cetara, impegniamoci tutti.