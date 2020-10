Coronavirus. Oggi non saranno eseguiti tamponi a Maiori. L’ASL Salerno ha appena comunicato che oggi non eseguirà tamponi a Maiori. Vi terremo aggiornati dai canali social dell’Ente sulle prossime sessioni che, con la oramai consueta modalità “drive-in”, si terranno presso l’Arena del Porto.

Questo è quanto è stato scritto sulla pagina Facebook istituzionale del Comune di Maiori. A Maiori, in Costiera Amalfitana, si registra il maggior numero di contagi: sono 37 i casi positivi sul territorio. Per monitorare al meglio la situazione, il sindaco Antonio Capone ha disposto 491 tamponi, dopo aver completato il tracciamento e ricostruito la rete dei contatti.

“Per questo tracciamento che riteniamo sia puntuale e sia un tracciamento analitico, che ha tenuto conto di tutti i contatti avuti da parte di questi positivi. Dicevo, 491 tamponi a farsi. L’Asl non dispone di una grossa quantità di tamponi, ce l’hanno comunicato oggi. Io ho avuto contatti con Unità di Crisi, con i responsabili dell’Asl di Salerno, quindi andremo avanti un po’ a step nelle prossime giornate in base a quelli che sono i tamponi disponibili e razionati rispetto alla nostra città. Abbiamo anche stabilito delle priorità: innanzitutto bisogna sottoporre a tampone quelli che stanno aspettando da venerdì scorso; poi sottoporremo a tampone i dipendenti della macchina comunale che si deve riavviare: il Comune è chiuso, giovedì prossimo non faremo il consiglio comunale per la mancanza di personale, chiuso anche per i servizi essenziali. Nelle prossime giornate tenteremo di riaprirli, anche in maniera telematica, e con qualche dipendente in presenza. E poi saranno sottoposti a tampone, in relazione al numero che ci daranno, le persone con sintomi, le persone che durante il tracciamento ci hanno manifestato dei leggeri sintomi, o magari hanno avuto una maggiore vicinanza, un maggiore contatto con i positivi che sono risultati l’altro giorno”, aveva detto il primo cittadino durante una diretta Facebook.

Attualmente, negli scorsi giorni, sono stati effettuati 162 tamponi.