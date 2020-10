Coronavirus. Nuovo caso positivo a Piano di Sorrento: si tratta di una bambina di 8 anni. A darne la notizia è stato come sempre il sindaco di Piano di Sorrento, Vincenzo Iaccarino, tramite un post pubblicato sulla sua pagina Facebook che riportiamo di seguito: Stamani il Dipartimento di Prevenzione dellAsl mi ha comunicato la positività al Covid19 di una nostra piccola concittadina asintomatica di soli 8 anni già in isolamento da una settimana a domicilio con la madre anch’ella covid positiva. Le abbracciamo entrambe e auguriamo loro una pronta guarigione.

Da Sindaco voglio fare un accorato appello rivolto innanzitutto ai Giovani della Nostra Comunità in un momento oggettivamente difficile legato al riacutizzarsi della pandemia Covid ovunque e anche a Piano di Sorrento.

Già dalle prossime ore scatteranno serrati controlli da parte di tutte le Forze dell’Ordine e della nostra Polizia Municipale, con applicazione delle previste sanzioni pecunarie, nei confronti di coloro che disattendono le ordinanze che impongono l’uso della mascherina sempre e il rispetto del distanziamento interpersonale all’aperto,davanti alle scuole,nei locali pubblici, in questi ultimi anche i gestori sono tenuti alla rigorosa osservanza di tutte le prescrizioni antiCovid.

Tali violazioni, oltre a esporre a ulteriori rischi di contagio soprattutto i contesti familiari dove oggi si stanno registrando i più frequenti casi di positività, comportano sanzioni economiche consistenti che si ripercuotono poi sull’economia di tutta la famiglia per la qualcosa vi invito a non sottovalutarne le implicazioni e a non affrontare questa fase con indifferenza e superficialità.

Se si collabora e si assumono atteggiamenti coerenti e responsabili da parte di tutti usciremo vincenti anche da questa seconda fase. L’invito che vi ho rivolto ovviamente riguarda tutti, ma a voi Giovani ho inteso rivolgermi con maggiore attenzione perché il futuro è Vostro e non mettiamolo a rischio nell’interesse di tutta la Nostra Comunità.

Per qualsiasi problema io ci sono sempre