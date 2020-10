Coronavirus. In Italia sono 17.012 i nuovi positivi nelle ultime 24 ore.

Secondo quanto scrive la Repubblica sulla base dei dati forniti dalla Protezione Civile nell’ultimo bollettino giornaliero, nelle ultime 24 ore in Italia le nuove diagnosi di coronavirus sono 17.012, le vittime sono 141. I ricoveri in terapia intensiva sono 1284 (76 più di ieri). I tamponi fatti, sono 124.686 (37 mila meno di ieri). Sono i dati del bollettino quotidiano del ministero della Salute. I guariti sono 2.423 (per un totale di 268.626 dall’inizio dell’epidemia). Le regioni con il maggior numero di casi sono Lombardia (3570), Toscana (2171) e Campania (1981). I nuovi ricoveri delle ultime 24 ore sono 991: in totale gli ospedalizzati (terapie intensive escluse) sono 12.997.

Il rapporto tra nuovi positivi e casi testati per la prima volta sale dal 20,9 per cento di ieri al 21,6 di oggi (una persona positiva ogni 5 testate).