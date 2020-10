Coronavirus in Italia, continuano ad aumentare i contagi: 5.372 nuovi casi e 28 decessi

Continuano ad aumentare i casi accertati di Covid-19 in Italia dove, nelle ultime 24 ore, si è registrato un incremento di 5.372 (a fronte dei 4.458 di ieri). Aumenta anche il numero dei morti che oggi sono 28 (contro i 22 di ieri) Le persone attualmente positive in Italia sono 70.110 ed i tamponi effettuati sono 129.471. I ricoveri in terapia intensiva sono saliti a quota 387, con un incremento di 29 rispetto a ieri. Sono 4.086 (+161) i pazienti ricoverati con sintomi. Sono 65.637 i pazienti in isolamento domiciliare, mentre sono guarite o sono state dimesse 1.186 persone.

La Regione con il maggior numero di casi torna ad essere la Lombardia con 983 nuovi casi, seguita dalla Campania con 769 e dal Veneto con 595.