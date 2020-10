Coronavirus, in Campania record di spesa per la sanità. Oltre 76 mila euro a contagiato

“Una tabella del Dipartimento della protezione civile pone al primo posto nella graduatoria nazionale della spesa per contagiato Covid nel momento apicale della pandemia, quando la Campania era ancora tra le regioni meno colpite dal virus. Si era al 30 aprile scorso: per 4.423 contagiati campani, la spesa complessiva risultava pari a 337,5 milioni di euro, pari a ben 76.308 euro per ciascun contagiato. La Lombardia, regione più colpita con 75.732 contagiati, spendeva 392,1 milioni in totale, pari a 5.178 euro per contagiato. I soldi per la sanità, come è noto, costituiscono circa l’80% dei budget delle Regioni, e i governatori ne sono i principali responsabili”.

La media italiana superata dalla Campania

Dunque La media italiana corrisponde a 12.492,7 euro e viene superata da ben 12 regioni. La Regione che ne è uscita peggio in termini di spese è la Campania, la quale ha raggiunto la cifra di 76.308 euro per ogni contagiato. Nella classifica che tiene in considerazione la cifra spesa per contagiato, tra le più virtuose vi sono: Valle d’Aosta con 3.938,5; Molise con 4.855,8 euro per positivo e Lombardia con 5.178 euro. In Toscana la spesa pro capite per ricoverato Covid (40.280) è stata otto volte più grande di quella della Lombardia, nella Puglia di Michele Emiliano più di cinque volte tanto (26.013), nel Lazio il triplo (15.259).

Ospedali in sofferenza in Campania

A fronte di una spesa così cospicua tuttavia in Campania la situazione ospedaliera è comunque critica tanto che il Governatore minaccia di chiudere tutto. La soglia da non oltrepassare è davvero molto vicina, i Covid center di Salerno e Caserta sono ancora chiusi e i posti letto covid a Napoli sono esauriti. Non meno preoccupante è la situazione al Moscati di Avellino dove vi abbiamo raccontato il Pronto Soccorso è in sofferenza e continuano ad arrivare casi Covid.