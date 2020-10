Coronavirus. Il messaggio di speranza dalla famiglia Carrassi di Positano. Un settimana precisa per avere gli ultimi due risultati… Tutti negativi tranne la nostra principessa alla quale le è stata rilevata una carica virale bassa, la bimba non ha mai avuto sintomi e fortunatamente sta benissimo e per fine settimana dovrà ripetere il tampone… Grazie a tutti gli amici che sono veramente tanti e tutte le persone che si sono interessate a noi… Un grazie particolare lo voglio fare al sindaco

Giuseppe Guida

che ci sta aiutando e seguendo dal primo giorno con telefonate ogni ora.

Restiamo uniti e non abbassiamo la guardia FORZA POSITANO!