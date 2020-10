Coronavirus. Due nuovi casi positivi ad Agerola: entrambi asintomatici ed in buone condizioni

COVID-19 – Due nuovi casi positivi ad Agerola

In data odierna l’ASL Napoli 3 sud ha dato comunicazione di due nuovi casi di positività nel nostro Comune. Entrambi sono asintomatici e sono in buone condizioni di salute. Entrambi appartengono allo stesso nucleo familiare del soggetto positivo al Covid19 del primo ottobre e, quindi, già in isolamento domiciliare. Nel rispetto di tutte le procedure, è stata prontamente ricostruita la rete dei contatti da sottoporre a tampone.

Auguriamo una pronta guarigione.

– Continuiamo a tenere alta la guardia. Si raccomanda il rispetto delle tre misure di precauzione: uso della mascherina anche all’aperto per l’intero arco della giornata, distanziamento sociale e lavarsi frequentemente le mani.