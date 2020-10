Coronavirus. Continuano ad aumentare i casi in Italia: sono 10.925 i nuovi positivi nelle ultime 24 ore.

Come scrive Il Corriere della Sera sulla base dei dati forniti dalla Protezione Civile nel nuovo bollettino giornaliero, in Italia, dall’inizio dell’epidemia di coronavirus, almeno 402.536 persone (+10.925 rispetto a ieri, +2,8%; ieri +10.010) hanno contratto il virus Sars-CoV-2. Di queste, 36.474 sono decedute (+47, +0,1%; ieri +55) e sono state dimesse 249.127 (+1.255, +0,5%; ieri +1.908). Attualmente i soggetti positivi dei quali si ha certezza sono 116.935 (+9.623, +9%; ieri +8.046); il conto sale a 402.536 — come detto sopra — se nel computo ci sono anche i morti e i guariti, conteggiando cioè tutte le persone che sono state trovate positive al virus dall’inizio dell’epidemia.

Quarto record consecutivo di nuovi contagi: mai così tanti nel nostro Paese in 24 ore, dopo che ieri è stata superata la soglia dei 10 mila nuovi casi, riportando il numero dei positivi giornalieri superiore al picco del 21 marzo. La curva epidemica continua a salire, ma la situazione di ottobre è diversa da quella di marzo, quando c’è stata la fase più critica, sia per numero di tamponi fatti sia per numero di persone nei reparti Covid: le strutture sanitarie non sono a rischio collasso, anche se alcune Regioni hanno già gli ospedali sotto pressione. La crescita, comunque, spinge il governo a varare nuove restrizioni per contenere l’infezione.

Mentre i casi totali (con guariti e morti) superano la soglia dei 400 mila, le Regioni più colpite oggi sono: Lombardia (+2.664) che ha più nuovi casi di tutte le altre per il quinto giorno di fila, Campania (+1.410) e Lazio (+994). Record assoluto di attuali positivi, ossia le persone che oggi hanno il virus (escluso guariti e decessi): sono quasi 117 mila, mai così tanti. Oggi, infatti, è stato superato il picco massimo del 19 aprile (l’unico), quando i positivi totali erano 108.257 (con ospedali affollati — 25.033 ricoverati e 2.635 in terapia intensiva — e con 433 morti).

I tamponi sono stati 165.837 (15.460 in più rispetto a ieri che erano stati 150.377). La percentuale dei positivi individuata oggi, rispetto al numero dei tamponi processati, è intorno al 7% (precisamente 6,6%), vuol dire che su 100 test eseguiti 7 sono risultati positivi, come ieri che era del 7% (precisamente 6,6%). Questo dato dà l’idea dell’andamento dei contagi, indipendentemente dal numero di tamponi effettuati. Questa è la mappa del contagio in Italia.