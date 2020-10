Coronavirus. Contagi in calo in Italia: sono 4.619 i nuovi positivi oggi

Secondo quanto scrive la Repubblica sulla base dei dati forniti dalla protezione civile nel nuovo bollettino giornaliero, sono in calo i nuovi contagi da Covid in Italia, ma pesa sempre l'”effetto weekend”, con un minor numero di tamponi effettuati: 85.442 (il dato di ieri era 98.880). Sono 4.619 i nuovi positivi oggi (ieri 5.456), con 85.442 tamponi, quasi 40mila meno di ieri. Impennata del numero di decessi: 39 oggi contro i 26 di ieri. È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. Era dal 20 giugno che non si registravano tanti decessi in 24 ore (quel giorno furono 49). Il totale delle vittime sale così a 36.205.

La regione con più casi è la Lombardia (696 con 13.934 tamponi), seguita da Campania (662 nuovi contagi e 7.405 tamponi), Toscana (466), Lazio (395) e il Veneto (+328). Nessuna regione fa segnare zero nuovi contagiati. Il totale dei casi dall’inizio dell’epidemia arriva così a 359.569.

In calo i guariti, 891 oggi contro i 1.184, per un totale di 240.600. Le persone attualmente positive sono oggi 3.689 in più (ieri +4.246), e sono 82.764.

Oggi nuova impennata nei ricoveri: quelli in regime ordinario sono 302 in più (ieri 183), 4.821 in tutto, mentre le terapie intensive salgono di altre 32 unità (ieri 30), per un totale di 452. Infine, le persone in isolamento domiciliare sono 77.491,

3.355 più di ieri.

Prosegue costante l’aumento dei ricoveri in terapia intensiva: nelle ultime 24 ore sono 32 i nuovi pazienti nelle rianimazioni che portano il totale a 452.

Sono complessivamente circa una ventina i deputati posti in quarantena fiduciaria e quindi assenti dai lavori della Camera. È quanto fanno sapere da Montecitorio. I deputati in isolamento fiduciario, come stabilito dalla Giunta, sono considerati in missione e, quindi, assenti ‘giustificati’ e per questo non vanno calcolati nel computo del quorum necessario per il numero legale.

Sono state 54.786 le persone controllate dalle forze dell’ordine in tutta Italia ieri, 11 ottobre, nell’ambito delle misure per il contenimento del coronavirus, secondo i dati del Viminale. Le sanzioni comminate sono state 234 e tre i denunciati per inosservanza del divieto di spostamento dalla propria abitazione perché in quarantena. Sono stati 5.975 gli esercizi e le attività commerciali controllati, con 37 titolari multati. In totale 8 locali sono stati chiusi provvisoriamente, altri 3 sono stati invece chiusi con “sanzione amministrativa accessoria”.