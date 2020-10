Coronavirus, Campania: De Luca dispone nuove misure per sale giochi e scommesse

Campania. Il presidente delle Regione Vincenzo De Luca ha emesso nella serata di mercoledì 14 ottobre una nuova ordinanza che prevede ulteriori misure per l’emergenza legata al Covid-19. Queste misure fanno seguito all’ultimo Dpcm del Governo e saranno in vigore fino al prossimo 13 novembre. Sale giochi e scommesse rientrano all’interno di questa ordinanza poiché i gestori potranno consentire l’ingresso all’interno dei locali dopo aver misurato la temperatura, che non dovrà superare i 37,5°C e dopo aver fatto disinfettare le mani ai clienti.

Inoltre ci sarà un’entrata contingentata, per garantire il distanziamento di 1,5 metri e dovranno adottare ogni misura per evitare assembramenti sia all’interno che all’esterno del locale. Il mancato rispetto di tali norme porterebbe a sanzioni e alla sospensione dell’attività.