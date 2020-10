Coronavirus. Aumentano i contagi in Italia: sono 31.758 i nuovi casi nelle ultime 24 ore. Secondo quanto scrive il Messaggero sulla base dei dati forniti dal Ministero della Salute nel nuovo bollettino giornaliero, i numeri ancora molto negativi: Aumentano ancora i contagi per Covid in Italia, sono 31.758; l’incremento dei morti è di 297 in 24 ore. Nuovo record di tamponi effettuati in un giorno: nelle ultime 24 ore sono 215.886, ancora 800 in più del massimo toccato ieri. I pazienti in terapia intensiva aumentano di 97 unità portando il totale a 1.843, i ricoverati con sintomi di 972 e sono ora 17.966, secondo i dati del ministero della Salute. L’aumento degli attualmente positivi in un giorno è di 25.600 che portano il totale dei malati a 351.386. Molto più ridotto, invece, l’incremento dei guariti: 5.859 nelle ultime 24 ore per un totale di 289.426. . È pari al 14,7% il rapporto fra casi positivi e tmponi, calcolato sulla base dei dati epidemiologici diffusi il 31 ottobre dal ministero della Salute. È il valore massimo finora registarto in questa seconda ondata della pandemia di Covid-19.

In testa alle regioni con il più alto numero di nuovi positivi trovati nelle ultime 24 ore sempre di gran lunga la Lombardia, che sfiora di nuovo i 9 mila infetti (8.919). Segue la Campania con 3.669, poi Piemonte 2.887, Veneto 2.697, Toscana 2.540, Lazio 2.289.