Coronavirus. Aumentano ancora i nuovi contagi in Italia: sono 19.143, 91 le vittime. Secondo quanto scrive la Repubblica sulla base dei dati forniti dalla Protezione Civile nel nuovo bollettino giornaliero, aumenta ancora il numero dei nuovi contagi in Italia: nelle ultime 24 ore sono stati 19.143 i casi di coronavirus registrati (ieri erano stati 16.079). In calo il numero delle vittime: oggi 91 (ieri erano state 136). Nuovo record per i tamponi: quelli effettuati nell’ultima giornata sono stati 182.032, con un aumento di 11.640 rispetto ai 170.392 di ieri.

Sono queste le cifre diffuse dal bollettino odierno del ministero della Salute. In Lombardia i nuovi casi positivi sfiorano quasi le 5mila unità, mentre sono 2.280 in Campania e 2.032 in Piemonte. Gli attualmente positivi sono 186.002 (+16.700) con 10.549 pazienti ricoverati con sintomi (+855) e 1.049 in terapia intensiva (+57). Sono in isolamento domiciliare 174mila pazienti mentre sono 2.352 le persone guarite o dimesse.