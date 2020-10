Coronavirus. Ancora in aumento i casi in Italia: sono 19.644 nelle ultime 24 ore.

Secondo quanto scrive la Repubblica sulla base dei dati forniti dalla Protezione Civile nel nuovo bollettino giornaliero, sono ancora in aumento i dati relativi alla diffusione del Covid-19 in Italia: oggi si registrano 19.644 nuovi casi (su 177.669 tamponi eseguiti) e 151 morti. Ieri i nuovi casi erano stati 19.143 con 182.032 tamponi, 91 le vittime. Aumentano anche i pazienti della terapia intensiva (+79) che arrivano a quota 1.128. Ammontano a 11.287 invece i ricoveri ordinari, 738 nelle ultime 24 ore. I contagi totali sono 504.509 dall’inizio della pandemia. I dati emergono dal bollettino diffuso dal ministero della Salute. Le vittime totali salgono a 37.210. Sono 2.309 i pazienti dimessi e guariti nelle ultime 24 ore, per un totale di 264.117 dall’inizio della pandemia. Sono 203.182 gli italiani attualmente positivi, con un incremento di 17.180 unità da ieri. Sono 11.287 i pazienti ricoverati con i sintomi, ben 738 in più rispetto ai 10.549 di 24 ore fa. Gli italiani in isolamento domiciliare sono 190.767, 4.765 in più rispetto agli 186.002 di ieri.