Coronavirus. Altri 16 positivi a Vico Equense, sono 68 in totale; domani i tamponi a Ticciano.

Vico Equense – L’evolversi della diffusione del contagio continua a coinvolgere la città di Vico Equense, in linea con quanto accade in Regione Campania e su tutto il territorio nazionale. I dati comunicati oggi dal Dipartimento di Prevenzione dell’Asl Na 3 Sud, parlano di altri 16 cittadini risultati positivi al Covid-19, che porta il totale a 68 rispetto all’ultimo report, pubblicato venerdì scorso. Domani, nella frazione di Ticciano, zona rossa, partirà lo screening di massa con l’obiettivo di sottoporre a tampone molecolare tutti i residenti. L’invito, come sempre, è quello di osservare le regole, a partire dall’utilizzo corretto della mascherina, dal distanziamento sociale e da una frequente igienizzazione delle mani.