Coronavirus. A Piano di Sorrento un cittadino dimesso dall’ospedale e due guariti. A diffondere la bella notizia è stato il sindaco di Piano di Sorrento, Vincenzo Iaccarino, tramite un post pubblicato sul suo profilo Facebook e che riportiamo di seguito:

Cari concittadini vi comunico che in questo momento sta tornando a casa guarito 1 nostro concittadino carottese dimesso dopo un mese di degenza dal Covid Hospital di Boscotrecase.

Sono guariti anche altri 2 nostri concittadini in quarantena da un mese a domicilio.

Li abbracciamo insieme ai loro familiari.

Stamani sono stati sottoposti dall’Unità Operativa Prevenzione Collettiva dellAsl a tampone nasofaringeo 3 insegnanti e 26 bambini dai 4 ai e 6 anni accompagnati dai genitori del nostro Istituto Comprensivo.

A 2 bambini non è stato possibile effettuare il tampone nasofaringeo a causa del loro stato di agitazione psichico.