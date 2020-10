Coronavirus. A Minori altri 120 tamponi: sotto i riflettori una riunione di condominio. Dallo screening effettuato dall’Asl su 53 persone di Minori, in Costiera Amalfitana, ad essere risultati positivi sono otto cittadini. “La situazione è sotto controllo – ha detto il sindaco Andrea Reale tramite un post sulla pagina Facebook del Comune, disponendo per oggi ulteriori 120 tamponi -. Disposti i tamponi immediatamente per oggi, mercoledì 21 ottobre”.

La Protezione Civile Millenium di Amalfi, dunque, allestirà una nuova tenda.

Sotto i riflettori una riunione di condominio, che parrebbe essere il motivo per il quale stiano aumentando i contagi nella cittadina della Costa d’Amalfi.