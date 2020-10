Coronavirus. A Cetara sospeso il mercato settimanale. A causa dell’evoluzione della situazione epidemiologica in Campania, il sindaco di Cetara, in Costiera Amalfitana, Fortunato Della Monica, ha disposto la sospensione del mercato settimanale del martedì dal 27 ottobre al 10 novembre 2020.

Infatti, si legge, il mercato settimanale comporta un grande afflusso di persone, e gli operatori provengono da varie parti della Campania. Per questo motivo, durante lo svolgimento delle attività mercatali, in relazione alla natura dei luoghi, si rileva una sostanziale impossibilità di garantire il rispetto della prescrizione in materia di sicurezza pubblica.

Qui l’ordinanza.