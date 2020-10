Coronavirus a Capri. Il comunicato: “Condizione rassicurante, ma mantenere alta l’attenzione”.

Come stiamo apprendendo quotidianamente, in Italia, in Campania e a Napoli si registra un ragguardevole aumento dei contagi da Coronavirus. A Capri invece abbiamo una condizione rassicurante, esattamente l’opposto. Non abbiamo un ulteriore e significativo aumento di contagi e l’esiguo numero di positivi è in attesa di negativizzazione. Questo però non deve fare ridurre la tensione e l’attenzione sul fenomeno dell’epidemia, sempre in agguato. Si raccomanda, quindi, di adottare costantemente i presidi ed i comportamenti tesi al contenimento della diffusione del contagio, quali l’uso corretto delle mascherine, il lavaggio delle mani, il rispetto del distanziamento interpersonale e l’evitare gli assembramenti, in modo maturo e responsabile.

Questo tende a difendere le nostre comunità e a cercare di evitare provvedimenti drastici che ci possono essere imposti sull’isola.

Nel rassicurare la Cittadinanza, l’Amministrazione Comunale è sempre attenta e vigile nel controllare e monitorare l’andamento della situazione.