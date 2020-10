Coranavirus, lieve calo dei contagi in Italia: 5.456 i nuovi positivi

Il bollettino odierno del Ministero della Salute e della Protezione Civile sull’andamento del Coronavirus in Italia registra una lieve diminuzione del numero dei nuovi casi che oggi sono 5.456 (contro i 5.754 di ieri), anche se nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 104.658 tamponi, ovvero circa 30.000 in meno rispetto a ieri. Gli attuali positivi sono 79.075 mentre il totale dei dimessi/guariti sale a 239.709 (+1.184), Sono, invece, 26 le persone decedute che portano il totale delle vittime a 36.166. Le persone ricoverate con sintomi sono 4.519, di questi 420 si trovano in terapia intensiva. Sono 74.136 le persone in isolamento domiciliare.

La regione con il maggior numero di casi registrato nelle ultime 24 ore è la Lombardia con 1.032 nuovi positivi, seguita dalla Campania con 633, la Toscana con 517, il Veneto con 438, il Piemonte con 409 e la Liguria con 386.