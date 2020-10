Conferenza dei sindaci della Costiera. Le regole di comportamento per chi ha avuto contatti con soggetti positivi al Covid-19.

I soggetti asintomatici ma che hanno avuto contatti stretti con persone di accertata positività al Covid-19, devono

– osservare una quarantena di 14 giorni dall’ultimo contatto con la persona positiva; possono però

– limitare la quarantena a soli 10 giorni se ottengono esito negativo a un test (molecolare o antigenico) effettuato il decimo giorno.

La quarantena consiste nel non uscire dall’alloggio evitando contatti con altre persone, indossando la mascherina quando il contatto è inevitabile; nel non condividere oggetti personali con altre persone dell’alloggio (asciugamani, stoviglie, biancheria, etc.); nell’usare un bagno personale o, se non è possibile, nel pulire gli impianti sanitari dopo ogni uso; nel lavarsi regolarmente le mani.

Questi comportamenti sono indispensabili per scongiurare la diffusione del contagio.