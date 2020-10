Conferenza dei Sindaci della Costa d’Amalfi: “Con la collaborazione di tutti sarà più facile superare questo momento difficile”

La Conferenza dei Sindaci della Costa d’Amalfi ha rilasciato una dichiarazione in questo momento di particolare emergenza sanitaria su tutto il territorio costiero: “Esprimiamo il nostro sentimento di vicinanza ai colleghi sindaci di Cetara Roberto Della Monica e di Agerola Luca Mascolo risultati positivi al Covid 19. A loro gli auguri di una pronta guarigione. La Costa D’Amalfi deve essere adesso unita più che in ogni altra occasione. Con la collaborazione di tutti, rispettando le regole ed indossando i dispositivi di sicurezza, sarà più facile superare questo momento difficile. I Sindaci, i Centri operativi comunali, le Associazioni di Protezione Civile, la Croce Rossa Italiana, l’Azienda Sanitaria Locale Salerno con l’Unità Speciale di Continuità Assistenziale, l’Azienda Ospedaliera Universitaria S. Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona, i Comandi di Polizia Locale e le Forze dell’Ordine stanno lavorando senza sosta, ma i comportamenti responsabili di ciascun cittadino sono in questo frangente necessari al fine di contrastare e neutralizzare la minaccia portata dal Covid-19. Siate tutti soggetti attivi di Protezione Civile, aiutateci ad aiutarvi. Andiamo tutti insieme oltre”.