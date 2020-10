Conca dei Marini. Richiesta l’implementazione delle corse studentesche Sita. Richiesta implementazione corse Sita a tutela del rispetto delle misure di distanziamento previste per la prevenzione e il contenimento del contagio da Covid-19.

In considerazione dell’avvenuto inizio dell’anno scolastico e tenendo presente il delicato momento attuale costituito dal periodo di epidemia da Covid-19, questa Amministrazione ritiene opportuno nonché necessario trasmettere la presente missiva chiedendo a Codesta Soc. Sita di voler implementare le corse studentesche in modo da poter assicurare il necessario e dovuto rispetto delle misure atte alla prevenzione e al contenimento del contagio da Covid-19.

Per quanto sopra richiesto si evidenzia tale necessità, oltre che per l’intera utenza, soprattutto in funzione all’afflusso delle corse relative all’itinerario Amalfi – Conca dei Marini (Piazza Olmo) e viceversa, in rapporto alle frazioni orarie 7:20 (partenza da Piazza Olmo) – 13:30 (partenza da Amalfi), che risultano essere quelle di maggiore frequenza studentesca e di utenza varia.