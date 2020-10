Conca dei Marini: positivo il vicesindaco Gambardella

Conca dei Marini. L’Asl ha comunicato un nuovo caso di positività sul territorio comunale. Si tratta del vicesindaco Andrea Gambardella. Al momento sono 2 i cittadini positivi al Covid-19. Entrambi sono in quarantena ed in buone condizioni di salute.

“A loro vanno i nostri migliori auguri per una pronta guarigione. Invitiamo tutti, soprattutto in questo delicato momento che l’intera costiera sta attraversando, all’osservanza dei comportamenti richiesti per la prevenzione del contagio”, si legge in un post del Comune.