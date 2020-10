Conca dei Marini, non sarà possibile prenotarsi per lo screening ed i tamponi saranno effettuati ai probabili contagiati

Conca dei Marini. Il Comune di Conca dei Marini, con un post sulla propria pagina Facebook, rettifica la comunicazione con la quale veniva resa nota l’esecuzione di uno screening di prevenzione COvid-19 riservato alla popolazione con la possibilità di prenotarsi per poter eseguire il tampone.

Ora, invece, il Comune specifica: “dopo aver consultato l’ASL si è convenuto che, visto il numero limitato di tamponi (che in questo momento vengono effettuati in via prioritaria ai probabili contagiati da Covid-19), a Conca dei Marini verranno effettuati tamponi attraverso una selezione basata principalmente sulle probabilità di esposizione al contagio.

NON SARÀ QUINDI POSSIBILE PRENOTARSI”.