Comune di Sanza - 4 Novembre 2020, deposizione di una corona d\'alloro al Monumento dei Caduti in Guerra in piazza XXIV maggio - Cav. N. H. Attilio De Lisa

L’ ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMBATTENTI E REDUCI SEZIONE DI SANZA/SALERNO ONORERA’ IV NOVEMBRE GIORNATA DELL’UNITA’ NAZIONALE E DELLE FORZE ARMATE ANNIVERSARIO DELLA VITTORIA

Comunicazione del Presidente Cav. N. H. Attilio De Lisa Sezione Federazione di Salerno: a Sanza l’A.N.C.R. con la Bandiera Tricolore Italiana coinvolgendo l’Amministrazione Comunale e le Autorità locali (Civili,Religiose e Armate) onorerà la memoria dei Caduti in Guerra solo con la deposizione alle ore 10.00 di una corona d’alloro al monumento situato in Piazza XXIV maggio quindi nel rispetto Coronavirus Covid 19.

Cari Soci Tesserati dopo quanto pervenutomi dal Presidente Provinciale Prof. Antonio Landi con circolare n. 4/2020 del 24 Ottobre 2020, Vi comunica che all’approssimarsi del 4 Novembre, la situazione sanitaria (compresa quella Campana e dell’ASL Salerno dove lavoro come C.P.S.Infermiere al Presidio Ospedaliero dell’Immacolata di Sapri con requisiti per mansioni superiori di Dirigente Coordinatore Management nelle Organizzazioni Sanitarie) è ancora incerta e difficile e in più regioni si stanno predisponendo ordinanze che limitano le cerimonie commemorative ( ricordando anche la cerimonia del 30 settembre già annullata ad onorare i 70 anni di vita della Sezione di Sanza in Piazza Aviere Angelo Ciorciari con targa commemorativa ricordo in presenza sia del Vescovo di riferimento Mons. Antonio De Luca della Diocesi di Teggiano-Policastro che del Presidente A.N.C.R. Provinciale e tutto per evitare assembramenti Coronavirus Covid-19 a rispetto della decisione presa il giorno prima dal Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca quindi posticipando a data da destinarsi come esposto davanti a tutti anche dal Sindaco Vittorio Esposito sia in modo diretto che tramite media ).

Sono molteplici le comunicazioni dei Sindaci che hanno sospeso commemorazioni per i defunti ed anche per la celebrazione della ricorrenza della Vittoria nella Grande Guerra, giornata delle Forze Armate e Festa dell’Unità Nazionale.

In tale contesto si ritiene, tuttavia, che sia per noi e per la nostra amata Associazione, imprescindibile onorare questa ricorrenza, nel rispetto assoluto delle regole, ove possibile, portando almeno una corona d’alloro al monumento dei Caduti.

Come ha scritto il nostro Presidente Nazionale Comm. Sergio Paolieri nella lettera indirizzata ai Presidenti di Federazione: “I Monumenti ai Caduti sono luoghi sacri e come tali vanno tutelati sia durante le manifestazioni patriottiche che nella quotidianità.

Saluti e stima dal Presidente Cav. N. H. Attilio De Lisa.

L’associazione Nazionale Combattenti e Reduci come da manifesto del 4 Novembre:

CELEBRA con l’impegno di sempre la conclusione del primo Conflitto Mondiale che, realizzando i sogni degli artefici del Risorgimento, portò a compimento l’Unità d’Italia;

RICORDA quanti, fedeli al Tricolore, sacrificarono la loro esistenza agli ideali di amor di Patria, di Indipendenza, di Libertà e di Democrazia;

SI IMPEGNA a trasmettere alle nuove generazioni la memoria degli eventi che hanno caratterizzato la storia della nostra Patria;

CONFERMA la tenace volontà di operare affinchè cessino i conflitti in atto.