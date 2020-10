Sant’Agnello. Il sindaco Piergiorgio Sagristani, in una diretta Facebook, annuncia tutte le misure messe in atto dal Comune a sostegno di famiglie ed attività commerciali colpite dall’emergenza sanitaria legata al Covid-19: “Questo è un momento di grave crisi sanitaria per cui invito tutti ad usare tutte le precauzioni per evitare il maggiormente possibile gli assembramenti, per evitare che la diffusione del Covid si amplifichi. Ma soprattutto è un momento di difficoltà anche economica e sociale. Per questo il Comune di Sant’Agnello ha posto in essere una serie di azioni.

Abbiamo tre bandi. Uno per quanto riguarda i buoni spesa per un importo di circa 150.000 euro e possono fare la domanda tutti coloro che hanno un ISEE fino a 15.748 euro.

Poi c’è un bando in materia di sostegno alle attività economiche a seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid-19; un aiuto alle imprese, soprattutto alle attività commerciali, ai bar, ai ristoranti, ai parrucchieri, a tutti coloro che sono in difficoltà per l’emergenza Covid. Le domande si possono presentare fino al 15 novembre ed è un contributo a fondo perduto di circa 1.000 euro per un importo totale di circa 200.000 euro.

Stiamo poi predisponendo un altro bando per aiutare soprattutto i dipendenti di attività turistiche, NCC, palestre, marittimi, tutti coloro che per l’emergenza hanno perso il lavoro o hanno lavorato poco nel 2020.

Quindi sono tre misure per un totale di circa 500.000 euro. Sono fondi che provengono dall’avanzo di amministrazione, sono fondi dovuti anche a tagli a tutte le spese effimere del Comune, ci saranno anche tagli sulle luminarie natalizie. E’ un Comune vicino ai cittadini, vicino ai nuclei familiari in difficoltà. Stiamo facendo il massimo per quel che possiamo per aiutare tutte le famiglie che in questo momento sono in difficoltà. Il Comune e l’amministrazione vi sono vicini”.