Colatura di Alici di Cetara Dop: consegnato il premio al sindaco Della Monica. Da oggi 21 Ottobre 2020 la Colatura di Alici di Cetara è un prodotto DOP. Per Cetara è un giorno importante, scrive una pagina determinante per la sua storia. La storia si costruisce con intelligenza, impegno, sacrifici, motivazione, dedizione, passione, condivisione! Sono tutti quei valori che nel tempo abbiamo condiviso con grande determinazione, guidati dalle antiche tradizioni che i nostri nonni hanno ereditato e ci hanno trasmesso, dalla pazienza, dalla sapiente attesa che il tempo avrebbe donato il dorato nettare delle alici : la COLATURA DOP. Questo è quanto aveva scritto sul suo profilo Facebook il sindaco di Cetara, Fortunato Della Monica, dopo il riconoscimento ricevuto. Dopo anni di duro lavoro, infatti, è stata finalmente riconosciuta la denominazione DOP alla colatura di alici.

A sostenere la candidatura di uno dei prodotti di punta della Costiera Amalfitana l’Associazione per la valorizzazione della Colatura di Alici di Cetara Dop, presieduta da Lucia Di Mauro, la quale ha consegnato il primo terzigno realizzato con castagno dei Monti Lattari al primo cittadino di Cetara.

Lucia Di Mauro, subito dopo la certificazione della DOP ci aveva dichiarato: “E’ un risultato molto importante. Anche dal punto di vista turistico avrà una ripercussione su tutto il territorio della Costiera Amalfitana. E’ la prima DOP di mare, si tratta di un primato importante nella nostra regione. Cetara è già un paese legato al turismo enogastronomico ma in questa DOP c’è qualcosa in più. I ristoratori saranno affinatori della Colatura di Alici e avere le loro riserve. E’ una cosa straordinaria e sicuramente unica. Per la prima volta la categoria dei ristoratori avranno la possibilità di stagionare la loro Colatura di Alici DOP. Tutto il percorso è durato 5 anni da quando è nata l’associazione. Essendo un prodotto unico nel suo genere, ripeto la prima DOP di un trasformato di mare e aveva le sue problematiche. Siamo entrati in delle dinamiche decisamente complesse e fortunatamente abbiamo avuto dei professionisti che ci hanno seguito in questa avventura”.