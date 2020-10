Cilento – Aquara, si ferisce con la motozappa: gamba amputata all’anziano

AQUARA – Comunità di Aquara sconvolta alla notizia del pensionato 77enne che ieri mattina, alle 8:30 circa, è stato vittima di un incidente con la motozappa al punto da vedersi poi amputato l’arto all’ospedale di Salerno dove era stato trasportato in eliambulanza. N.D., era uscito di casa per cimentarsi nei lavori dei campi di sua proprietà, ma per motivi ancora sconosciuti, la motozappa che stava manovrando per coltivare il terreno si è ribaltata investendolo. Alla vista dell’accaduto subito sono intervenuti i vicini di casa e il genero dell’uomo che da subito sembrava riportare serissime ferite. I presenti hanno provveduto a liberarlo dal mezzo che lo bloccava, ma non ci sono riusciti del tutto poiché la gamba sinistra era rimasta incastrata.

Alessandra Pazzanese, La Citta