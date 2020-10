Ciao Peppino!

Che la terra ti sia lieve Giuseppe Abbate! Noi Esposito, non ti dimenticheremo mai, entrasti come operaio collaboratore ma da subito diventasti uno di famiglia, condividendo e intrecciando le tue storie con le nostre. Storie semplici, storie di vita, il tuo matrimonio, il mio matrimonio, i tuoi pensieri erano anche nostri e viceversa. Ma non eri solo un esperto falegname montatore, dal cuore grande, ma anche e soprattutto maestro di discipline sportive orientali, fino a raggiungere le alte vette, anche nella competizione. Marito e padre esemplare, professionista serio , lascia Anna e il figlio costernati. A loro va il nostro grande abbraccio.