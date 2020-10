Chiude anche il reparto di Medicina di Gragnano. Tutto trasferito a Castellammare

Dopo Vico Equense, anche Gragnano. Tra le mosse che l’Asl sta mettendo in campo per gestire l’emergenza Covid e risolvere la carenza di operatori e posti letto, arriva la firma per chiudere il reparto di Medicina di Gragnano. Il direttore sanitario, Gennaro Sosto, ha comunicato la chiusura del reparto diretto dal professore Carmine Coppola e l’accorpamento nel reparto di Castellammare.

Dall’attuazione della decisione i medici e gli infermieri potranno essere trasferiti tra l’ospedale stabiese e i Covid Hospital. In particolare quello di Nola, in fase di allestimento, proprio per alleggerire la pressione determinata dall’ondata di ricoveri sulla struttura sanitaria stabiese e quelle di Bosco e Torre del Greco, gia’ centri specializzati per i pazienti positivi.

Una serie di scelte per ridare fiato a chi opera nel pronto soccorso di Castellammare, ormai alla paralisi per l’esaurimento dei posti letto e persino di barelle nei corridoi e sedie. Nel frattempo, però, con un reparto di eccellenza che chiude come quello di Gragnano diretto da Coppola, diventerà sempre più difficile trovare un posto letto nei prossimi giorni e settimane.

Fonte: Il Corrierino