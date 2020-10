Cetara ( Salerno ) . Un semi lockdown dopo che si è arrivati a 15 contagi per coronavirus Covid – 19 e l’aumento vertiginoso di positivi, raddoppiati in 24 ore, con altri tamponi da fare. Si chiude tutto dal Cimitero al Comune, le Chiese e le scuole, attività commerciali e strade . Una recrudescenza in Costiera amalfitana cominciata con Maiori, che aveva previsto ben 500 tamponi, poi estesa a Minori, ma anche Positano è in difficoltà con quasi tutta la Costa d’Amalfi. I negozi rimarranno aperti fino alle 14, il sabato alle 18 e la domenica chiusi. Il sindaco ha chiesto ai medici di fornire i risultati dei tamponi privati al COC e l’aiuto al Prefetto per controllare il territorio