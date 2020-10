Cetara, tre cittadini positivi al Coronavirus, fanno parte di un unico nucleo familiare

Cetara. Il sindaco Roberto Della Monica, con un post pubblicato sulla sua pagina Facebook, comunica: “Buon pomeriggio, come sempre sento il dovere di informarVi dell’esito dei tamponi effettuati dai nostri concittadini. Il sig. DCV è finalmente guarito in considerazione dell’esito NEGATIVO del tampone di verifica. Purtroppo però oggi registriamo tre casi POSITIVI: si tratta di un nucleo familiare composto da tre persone, padre A.A.A., madre O. R. e figlio A. A.. La famiglia A. è stata collocata in quarantena presso la propria abitazione e sono tutti asintomatici. A loro vanno la nostra solidarietà, rispetto e sostegno perché stiano bene ed escano presto dal virus”.