Cetara. Tampone di verifica di nuovo positivo per l’operaio contagiato, un cittadino guarito. A darne la notizia è stato direttamente il sindaco di Cetara, in Costiera Amalfitana, Fortunato Della Monica, con un post pubblicato sulla sua pagina Facebook che riportiamo di seguito:

Cari concittadini, Vi comunico l’esito NEGATIVO del tampone di verifica del sig. DCF che è definitamente guarito. Per DCV il tampone di verifica, purtroppo, è tornato ad essere POSITIVO anche se, per fortuna, lui è del tutto asintomatico e pieno di energie.

Com’è noto, la situazione a carattere generale non è la migliore in Campania, per il forte dilagare del virus. Il contenimento imposto dal Governo prima e dalla Regione ieri, deve essere rispettato responsabilmente nell’interesse di tutti . Difendiamo il bene primario LA SALUTE, che è in assoluto il centro delle nostre azioni quotidiane. Continuiamo ad indossare la mascherina, a rispettare il distanziamento e tutte le indicazioni da osservare! Buona giornata a tutti, forza Cetara.