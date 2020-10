Cetara, nuova cittadina positiva al covid-19: è asintomatica

Cetara, ecco la nota con la quale il sindaco Fortunato Della Monica comunica di una nuova cittadina risultata positiva al covid-19.

Buongiorno a tutti, Vi comunico che nel nostro comune c’è un nuovo caso POSITIVO, per fortuna asintomatico. Si tratta di una giovane donna C.D.S., che ha contratto il virus in ambiente di lavoro. Attualmente è collocata in quarantena presso la propria abitazione.

Purtroppo, il rischio del contagio è notevolmente aumentato, bisogna evitare il contatto, mantenere le distanze, indossare sempre la mascherina e ridurre al minimo tutti i tipi di esposizione al rischio contagio. Invito tutti ad essere rispettosi delle indicazioni del governo e della regione per il bene comune. Buona giornata.