Cetara. Il sindaco Della Monica “Anche io colpito dal virus”

Cetara, Costiera Amalfita. Poco fa lo ha sentito Positanonews ora purtroppo la conferma anche il sindaco Roberto Della Monica positivo al coronavirus Covid-19

Buonasera a tutti, cari concittadini con la massima trasparenza che ho tenuto finora, Vi comunico che,nel tardo pomeriggio ho effettuato il tampone e, purtroppo, anch’io sono POSITIVO al Covid 19. Avrei voluto come sempre essere “il Capitano della nave _Cetara_ e portarla nel porto sicuro”, ovvero essere sempre in prima linea per il bene della mia comunità. Ma il nemico invisibile ha colpito anche me! Vi chiedo come sempre di adottare tutte le cautele perché questa è una guerra e purtroppo non giochiamo ad armi pari, il nemico è invisibile! Cari concittadini non molliamo, cerchiamo di rispettare tutte le le regole e insieme usciremo dal maledetto virus. Vi voglio bene, Io ci sarò sempre, il mio telefono, come sapete è sempre attivo h24. Sono certo che con la grande squadra dell’Amministrazione Comunale e gli angeli della Protezione civile e il nostro Santo Patrono San Pietro, ce la faremo. A presto