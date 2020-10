Cetara, ancora vivo il ricordo dell’alluvione: il disastro del 24 ottobre di 110 anni fa

A Cetara è ancora vivo il ricordo dell’immane tragedia che il 24 ottobre del 1910 consumò il paese nello splendido scenario della costiera amalfitana. Domani, 24 ottobre 2020, a 110 anni dal disastro, tutto il paese è pronto a ricordare le vittime che non sono mai andate via dai nostri cuori.

Una disastrosa alluvione colpì parte delle coste campane, con gravi danni e vittime in alcuni comuni della Costiera Amalfitana e in altri luoghi della regione e, in particolare, a Cetara che risultò il paese più colpito. Si contarono 111 vittime travolte dalla furia degli eventi. Gli autori hanno ritenuto che fosse un preciso dovere far uscire dagli archivi personali tutto quello che era stato reperito per le celebrazioni del centenario del tragico evento nel 2010, ma anche molto altro, frutto di approfondimenti condotti sul tema in questi anni.