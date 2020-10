Cetara. 18 contagiati e si aspettano i risultati di 27 sintomatici. Della Monica “Guerra impari, costretto a chiudere”

Cetara ( Salerno ). E’ una vera e propria guerra quella che sta affrontando la cittadina peschereccia della Costiera amalfitana, mentre l’attenzione era su Maiori, che ha avuto un boom di 35 contagi , un picco mai visto che supera di gran lunga tutta la Costa d’ Amalfi durante la Costa d’ Amalfi

Cetara è un borgo di meno di due mila abitanti e 18 contagi pesano. Oggi sono stati fatti 102 tamponi, dai 60 tamponi fatti sono usciti altri sette positivi al coronavirus Covid-19 mentre si aspettano i risultati dei tamponi domiciliari fatti a 27 sintomatici e si teme il peggio.

Dunque considerato il numero di abitanti Cetara è , in percentuale, in grandi difficoltà. Inevitabile e giusta la scelta di chiudere tutto per due settimane per frenare la diffusione del contagio.

“Sono sacrifici imposti per la salute di tutti , la situazione è diventata critica – spiega a Positanonews il sindaco Fortunato Della Monica -, la decisione non è stata presa a cuor leggero, ma devo tutelare la collettività. Ringrazio pubblicamente tutti i cetaresi in questo momento dobbiamo essere uniti. Fra due settimane faremo il punto della situazione”

Forza e coraggio Cetara .