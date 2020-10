Centro estetico a Maiori chiuso per contatto con cliente asintomatica

Maiori ( Salerno ) In questi ultimi giorni a Maiori e Minori in Costiera amalfitana sono stati effettuati degli accertamenti , dei tamponi a Minori dopo la conferma di tredici casi positivi ma anche a Maiori sono state sottoposte ad analisi i residenti di un condominio messo in quarantena.

Ma è notizia di oggi quella riguardante un centro estetico che ha dovuto chiudere per un contatto diretto da Covid 19 ( asintomatica) avvenuto ieri con una nostra cliente. Da apprezzare che Body and Soul ha annunciato con grande responsabilità la momentanea sospensione della attività sulle pagine di facebook. Il centro sottolinea l’osservanza delle disposizioni di sicurezza da parte del centro di bellezza. Presto quindi riprenderà ad offrire i propri servizi .

