“C’è posta per te” a Castellammare di Stabia: il ritorno di Maria De Filippi a gennaio

Il covid-19 non ferma una delle trasmissioni più seguite in Italia targate Mediaset. C’è posta per te di Maria De Filippi approda a Castellammare di Stabia con il più giovane dei suoi postini: Gianfranco Apicerni. Lo scrive Il Corrierino.

Il postino, infatti, questa mattina era intento a consegnare la lettera agli invitati in studio da Maria, chissà se per una storia d’amore conclusa, il ritorno di una vecchia fiamma oppure un regalo. Lo scopriremo a gennaio 2021 con l’arrivo della nuova stagione.