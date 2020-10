Cava de’ Tirreni. Scivola dall’impalcatura da un’altezza di due metri, manovale ferito

Cava de’ Tirreni. Scivola dall’impalcatura dall’altezza di due metri, manovale ferito. Un operaio è caduto da due metri d’altezza in piazza San Francesco riportando la frattura a una spalla. Tragedia sfiorata ieri mattina a piazza San Francesco: un operaio è caduto dall’impalcatura di un cantiere riportando, fortunatamente, solo una lussazione alla spalla. Dalla dinamica dell’incidente si era temuto il peggio per il giovane che, per tutta la giornata di ieri, è rimasto in osservazione in Pronto Soccorso dell’ospedale di Cava de’ Tirreni avendo, nella caduta, battuto la testa. Con il trascorrere delle ore, il quadro clinico si è semplificato. L’operaio pare sia scivolato poggiando male il piede su un calcinaccio e sia caduto da un’altezza di poco meno di due metri: questa la dinamica dell’incidente – stando a quanto raccontato dai numerosi testimoni che hanno assisto la scena – che ha portato alla caduta dell’operaio dall’impalcatura di un cantiere privato per la riqualificazione della facciata di un palazzo storico in piazza San Francesco.

Tempestivo l’intervento dei sanitari, allertati immediatamente da quanti hanno assistito alla scena e soprattutto dai colleghi dell’operaio. Sul posto si è precipitata un’ambulanza del 118 che ha poi trasferito il ferito presso il vicino ospedale “Santa Maria Incoronata dell’Olmo”: gli operatori hanno provveduto a immobilizzare il giovane, così da evitare eventuali traumi e caricarlo in ambulanza per condurlo al Pronto Soccorso del nosocomio cavese. Presente sul posto anche una pattuglia dei vigili del Comando di Polizia Locale che hanno gestito il traffico per garantire agli operatori sanitari di effettuare in tutta tranquillità le manovre di primo soccorso. Tanta la paura e l’apprensione di chi ha assistito alla scena: oltre ai colleghi dell’operaio, infatti, diverse erano le persone presenti sul luogo dell’incidente considerato che in zona, immediatamente a ridosso dell’imbocco del borgo porticato, ci sono diverse attività commerciali e un bar frequentatissimo a quell’ora.