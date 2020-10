Cava de’ Tirreni scambiata per Udine nella fiction di Rai 2: cittadini indignati

Indignazione tra i cittadini di Cava de’ Tirreni alla vista della serie televisiva in onda su Rai 2. La gaffe – come scrive Antonio Di Giovanni per La Città di Salerno – riguarda il telefilm Mare Fuori in onda su Rai 2. pellicola è stata girata principalmente a Napoli, ma alcune sono state girate a Cava de’ Tirreni al Palazzo Coppola, sul corso principale della città con i caratteristici portici e poi in una farmacia nonché in un noto negozio di abbigliamento del centro.