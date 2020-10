Cava de’ Tirreni: profanata la tomba dell’ultras

Cava de’ Tirreni. Profanata la tomba di Angelo Senatore, conosciuto da tutti come “Popoff”. A denunciare l’accaduto è il fratello Marco. Ecco l’articolo di Simona Chiariello per Il Mattino.

Angelo fu stroncato dal Covid l’aprile scorso nel pieno della prima ondata. Era un ultras, ma soprattutto era un uomo buono. Nonostante le grandi difficoltà che la vita gli aveva riservato, Popoff era capace di fare del bene in modo incondizionato e per questo viene ricordato con tante iniziative e numerose testimonianze di affetto. Nei giorni scorsi però l’amara scoperta: «Sono andato a trovare mio fratello al cimitero ed ho scoperto che la sciarpa della Cavese non c’era più. Mi è stato detto che era stato il vento. Ma non è possibile. È stata rubata. Prima di tutto la tomba si trova in un posto riparato, poi c’era stato il cattivo tempo e non si era mossa. E soprattutto era legata con una fascetta da elettricista. Ho visto che la fascetta era stata tagliata». Prove inconfutabili che si è trattato di un furto. Uno dei tanti che si registrano nel cimitero cittadino. «Non capisco chi abbia potuto compiere questo gesto nei confronti di mio fratello. È un infame». Con ogni probabilità si è trattato di un gesto di qualche imbecille. «Popoff era voluto bene da tutti. Non è possibile che qualcuno abbia voluto profanare la sua tomba». Resta l’amarezza per un gesto che colpisce la memoria dei defunti.

Da tempo i cittadini cavesi chiedono maggiori controlli per i numerosi episodi di furti che si registrano. Fiori, oggetti di ornamento, pezzi di rame e finache giocattoli. Se diventa difficile controllare il flusso di visitatori, da più parti si chiede l’installazione di un sistema di telecamere a circuito fisso che permetta di incastrare i responsabili. «Noi non siamo persone a cui piace stare al centro dell’attenzione, ma era giusto denunciare questo vile episodio».