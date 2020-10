Cava de’ Tirreni proclamazione degli eletti

Cava de’ Tirreni ( Salerno ) . Questa mattina nella Sala “Sabato Martelli Castaldi” del Palazzo di Città, sono stati proclamati i Consiglieri comunali eletti alle Amministrative del 20 e 21 settembre scorso.

Il presidente dell’Ufficio Centrale di Controllo, Gustavo Danise, magistrato della Procura del Tribunale di Nocera Inferiore, dopo la verifica dei verbali di tutte le sezioni elettorali, ha proceduto ad elencare i Consiglieri scelti dai cavesi che comporranno l’Assise cittadina per i prossimi cinque anni.

Questi gli eletti: Gaetano Gambardella (Psi); Antonio Barbuti, Giovanni Del Vecchio (Unione Popolare); Salvatore Balestrino (Cava ci Appartiene); Nunzio Senatore, Luca Narbone, Annetta Altobello, Lorena Iuliano, Giuliano Galdo, Anna Padovano Sorrentino (PD); Danilo Leo, Fernando Mandara; Federico De Filippis; Adolfo Salsano, Mena Avagliano (Insieme per Servalli Sindaco); Luigi Petrone, Pasquale Salsano, Bruno D’Elia (La Fratellanza); Marcello Murolo, Raffaele Giordano, Enzo Passa (Siamo Cavesi); Italo Cirielli, Clelia Ferrara (Fratelli d’Italia); Pasquale Senatore (Forza Italia).

Il Sindaco Vincenzo Servalli ha salutato i nuovi Consiglieri augurando buon lavoro, in questo particolare momento che vede tutti impegnati a fronteggiare l’emergenza sanitaria che sta mettendo a dura prova la Città. Il Primo Cittadino ha anche annunciato che procederà nel più breve tempo possibile alla convocazione del primo Consiglio Comunale che sarà svolto in presenza e durante il quale sarà eletto il Presidente dell’Assise, mentre per i successivi si ricorrerà all’utilizzo delle piattaforme informatiche.