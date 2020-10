Cava de’ Tirreni. Lettera a Positanonews “Aprite la SP75 per Vietri sul mare”

Spett.le Comune / Egr. Sindaco

mi chiamo Giorgio De Rosa, cittadino di Cava de’Tirreni, la presente per manifestarvi

l’urgente necessità della riapertura della SP75 Avvocatella che collega Cava a Dragonea,

la stessa con vostra ordinanza è stata chiusa al traffico dal 09/09/2020, per via di un incendio

sviluppatesi in terreno privato.

Da ex abitante di Dragonea (ho attualmente i miei parenti lì), si sta rivivendo lo stesso incubo del 2013, quando sempre nell’agosto di quell’anno la strada rimase chiusa per 6 mesi, fino alla messa in sicurezza.

In questo periodo di emergenza sanitaria, i collegamenti sono di estrema importanza e necessità,

non si può tenere scollegata una località per così lungo tempo, visto che la maggioranza dei cittadini utilizza quell’arteria per un più facile e rapido collegamento con Cava e la strada SS18 per motivi di lavoro, di studio, di salute e per l’acquisto di beni di necessità.

Per tale ragione, visto anche l’impegno preso in occasione dell’incontro al circolo di Vietri il 29/09 scorso, di provvedere subito alla messa in mora dei proprietari dei fondi interessati e procedere

per accorciare i tempi, in danno agli stessi responsabili dei terreni, così come provveduto già nel 2013 dall’allora amministrazione Marco Galdi.

Unitamente alla popolazione di Dragonea e ai comitati civici, esorto la SV ad un sollecito

provvedimento in merito per la veloce riapertura della strada.

Non è giusto che per via di una mano disonesta e riprovevole di un delinquente vigliacco che ha

appiccato il fuoco ci vadano di mezzo famiglie, bambini ed anziani che in questo particolare momento hanno bisogno di vicinanza e sostegno e soprattutto di collegamenti veloci.

Confido nella vostra buona volontà.

Auguro a tutti voi buona giornata e buon lavoro

Grazie