Cava de’ Tirreni, lavori notturni per l’efficientamento della rete elettrica cittadina

Cava de’ Tirreni. Il sindaco Vincenzo Servalli, con un post sulla sua pagina Facebook, comunica: «Sarà asfalta tutta la corsia, non solo lo scavo effettuato su corso Principe Amedeo e via XXV Luglio. Sono in corso, infatti, nelle ore notturne (dalle 22 alle ore 6) i lavori della società E-Distribuzione per la sostituzione di cavi interrati del servizio di fornitura energia elettrica, necessari ad efficientare la rete elettrica per fornire un miglior servizio alle utenze cittadine. I lavori si protrarranno fino al 17 ottobre prossimo e comportano lo scavo ed il relativo restringimento della carreggiata.

“Abbiamo chiesto che i lavori fossero effettuati di notte per ridurre il disagio – afferma l’assessore alla manutenzione, Nunzio Senatore – ed inoltre che fosse riasfaltata almeno la metà della strada e non solo la parte oggetto dello scavo come da prassi. Ovviamente, il solco necessita dei tempi tecnici per la stabilizzazione del terreno rimosso, e sarà prima colmato così come si vede adesso con del bitume, per poi procedere alla asfaltatura non solo dello scavo, ma dell’intera corsia. Gli uffici controlleranno che tutto sia svolto regolarmente, altrimenti, così come già successo in altre occasioni, si procederà alla contestazione ed alla riesecuzione dei lavori”».