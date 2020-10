Cava de’ Tirreni, l’assessore Nunzio Senatore invita ad evitare assembramenti al di fuori delle scuole

Cava de’ Tirreni. L’assessore Nunzio Senatore, con un post sulla sua pagina Facebook, rivolge un invito alla cittadinanza: “Si ravvisa la necessità di richiamare l’attenzione di tutti i genitori che ogni mattina, sia per l’ingresso che per l’uscita, utilizzano l’auto per accompagnare i propri figli nelle varie scuole di ogni ordine e grado. Si invitano gli stessi a non sostare in gruppo onde evitare assembramenti pericolosi bloccando i varchi delle stesse. Allo stesso modo, si ringraziano tutti coloro che, con grande senso di responsabilità, stanno collaborando affinché vengano rispettate tutte le norme precauzionali anti Covid 19. La buona volontà, unita ad un forte senso di responsabilità e di collaborazione diventa un valore aggiunto di cui la nostra città ha estremamente bisogno in questo difficile momento. Grazie a tutti i genitori che seguiranno questo modesto consiglio finalizzato alla tutela della salute dei propri figli e di tutta la nostra comunità”.